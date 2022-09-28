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«Сахалинская энергия» перезаключила почти все контракты после перехода в российскую юрисдикцию

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«Сахалинская энергия» перезаключила почти все контракты на поставки газа с долгосрочными покупателями после перерегистрации в российскую юрисдикцию, сообщил коммерческий директор компании Андрей Охоткин.

«Перезаключили почти все уже контракты с нашими долгосрочными покупателями. Да, испытываем проблемы с продажей спотовых партий, поскольку не все сегодня по политическим соображениям участвуют в наших процессах по продажам», — цитирует Охоткина РИА Новости.

Он добавил, что, несмотря на трудности, компании удалось «сохранить своих иностранных покупателей».

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» остановлена.

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