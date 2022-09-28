«Сахалинская энергия» перезаключила почти все контракты после перехода в российскую юрисдикцию
«Перезаключили почти все уже контракты с нашими долгосрочными покупателями. Да, испытываем проблемы с продажей спотовых партий, поскольку не все сегодня по политическим соображениям участвуют в наших процессах по продажам», — цитирует Охоткина РИА Новости.
Он добавил, что, несмотря на трудности, компании удалось «сохранить своих иностранных покупателей».
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» остановлена.