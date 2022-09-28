Губернатор Сахалинской области сообщил, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» остановлена

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что объём добычи нефти и конденсата в рамках проекта «Сахалин-1» снизился почти в два раза за последние семь месяцев текущего года, а сейчас добыча нефти и газа остановлена.

Об этом он рассказал, выступая на пленарной сессии Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина 2022».

«Объём добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена», — приводит слова губернатора РИА Новости.

По словам Лимаренко, годовая добыча нефти составит 4,2 млн т, в то время как планировалось добыть 8,9 млн т.

Уточняется, что добыча газа в рамках проекта остановлена с 16 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что американская ExxonMobil заявила, что обратится в суд, в случае если Россия не разрешит компании покинуть проект «Сахалин-1».