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WSJ: ExxonMobil намерена подать в суд из-за запрета покинуть проект «Сахалин-1»

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Американская ExxonMobil заявила, что обратится в суд в случае, если Россия не разрешит компании покинуть проект «Сахалин-1». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
WSJ: ExxonMobil намерена подать в суд из-за запрета покинуть проект «Сахалин-1»
  • РИА Новости

Отмечается, что компания владеет 30% в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

В соответствии с документом,  до 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок по покупке и продаже долей в компаниях, включённых в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

В этот список включён проект «Сахалин-1»

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