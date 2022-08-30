WSJ: ExxonMobil намерена подать в суд из-за запрета покинуть проект «Сахалин-1»
- РИА Новости
Отмечается, что компания владеет 30% в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.
В соответствии с документом, до 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок по покупке и продаже долей в компаниях, включённых в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
В этот список включён проект «Сахалин-1»