WSJ: ExxonMobil намерена подать в суд из-за запрета покинуть проект «Сахалин-1»

Американская ExxonMobil заявила, что обратится в суд в случае, если Россия не разрешит компании покинуть проект «Сахалин-1». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

РИА Новости