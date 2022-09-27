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В ООН не могут подтвердить версию о «саботаже» на «Северных потоках»

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У ООН нет возможности подтвердить или расследовать версию о «саботаже» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В ООН не могут подтвердить версию о «саботаже» на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru
  • © Ulrich Baumgarten /

«Мы видели сообщения СМИ. У нас нет возможности подтвердить это или расследовать, нет мандата на расследование», — цитирует его ТАСС.

Дюжаррик также заявил, что ООН надеется на скорое устранение причин неполадок, «какими бы они ни были».

Ранее в полиции Швеции сообщили о начале расследования по факту возможной диверсии после ЧП на «Северном потоке».

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен допустил вероятность саботажа в ситуации вокруг «Северных потоков», в то время как в Польше этот инцидент назвали актом саботажа.

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