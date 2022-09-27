В ООН не могут подтвердить версию о «саботаже» на «Северных потоках»
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«Мы видели сообщения СМИ. У нас нет возможности подтвердить это или расследовать, нет мандата на расследование», — цитирует его ТАСС.
Дюжаррик также заявил, что ООН надеется на скорое устранение причин неполадок, «какими бы они ни были».
Ранее в полиции Швеции сообщили о начале расследования по факту возможной диверсии после ЧП на «Северном потоке».
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен допустил вероятность саботажа в ситуации вокруг «Северных потоков», в то время как в Польше этот инцидент назвали актом саботажа.