В ООН не могут подтвердить версию о «саботаже» на «Северных потоках»

У ООН нет возможности подтвердить или расследовать версию о «саботаже» на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы видели сообщения СМИ. У нас нет возможности подтвердить это или расследовать, нет мандата на расследование», — цитирует его ТАСС.

Дюжаррик также заявил, что ООН надеется на скорое устранение причин неполадок, «какими бы они ни были».

Ранее в полиции Швеции сообщили о начале расследования по факту возможной диверсии после ЧП на «Северном потоке».

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен допустил вероятность саботажа в ситуации вокруг «Северных потоков», в то время как в Польше этот инцидент назвали актом саботажа.