В Польше нарушение работы ниток «Северного потока» назвали актом саботажа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал саботажем нарушение работы ниток газопровода «Северный поток».

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ещё не знаем подробностей того, что случилось, но ясно видим, что это акт саботажа», — сказал он.

Польский премьер также считает, что случившееся, вероятно, «означает очередную эскалацию ситуации, имеющей место на Украине».

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что комиссия занимается изучением возможных последствий утечек на обеих ветках «Северного потока» для судоходства и экологии.