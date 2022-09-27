Аналитик Абелев высказался о необходимости отсрочки по кредитам для мобилизованных
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В настоящий момент на постоянной основе воспользоваться отсрочкой платежа по закону можно только при ипотеке, но для этого надо ещё пройти непростую процедуру согласования, что невозможно выполнить в условиях, когда уже вручили повестку, отметил он в разговоре с Life.ru.
«Поэтому, несмотря на некоторое недовольство банков, закон, освобождающий мобилизованных от различных платёжных обязательств, примут. Конечно, это отразится на рынке кредитования в виде подъёма процентных ставок, но не настолько, чтобы сильно затормозить кредитный бизнес в России», — резюмировал Абелев.
Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.
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