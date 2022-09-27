Аналитик Абелев высказался о необходимости отсрочки по кредитам для мобилизованных

Кандидат экономических наук начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев выразил мнение, что люди, призванные в армию, в том числе для участия в специальной военной операции (СВО), должны получать отсрочки по кредитам.

В настоящий момент на постоянной основе воспользоваться отсрочкой платежа по закону можно только при ипотеке, но для этого надо ещё пройти непростую процедуру согласования, что невозможно выполнить в условиях, когда уже вручили повестку, отметил он в разговоре с Life.ru.

«Поэтому, несмотря на некоторое недовольство банков, закон, освобождающий мобилизованных от различных платёжных обязательств, примут. Конечно, это отразится на рынке кредитования в виде подъёма процентных ставок, но не настолько, чтобы сильно затормозить кредитный бизнес в России», — резюмировал Абелев.

Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.

Замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в беседе с «Радио 1» рассказал, можно ли улучшить кредитную историю.