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Аналитик Абелев высказался о необходимости отсрочки по кредитам для мобилизованных

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Кандидат экономических наук начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев выразил мнение, что люди, призванные в армию, в том числе для участия в специальной военной операции (СВО), должны получать отсрочки по кредитам.
Аналитик Абелев высказался о необходимости отсрочки по кредитам для мобилизованных
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

В настоящий момент на постоянной основе воспользоваться отсрочкой платежа по закону можно только при ипотеке, но для этого надо ещё пройти непростую процедуру согласования, что невозможно выполнить в условиях, когда уже вручили повестку, отметил он в разговоре с Life.ru.

«Поэтому, несмотря на некоторое недовольство банков, закон, освобождающий мобилизованных от различных платёжных обязательств, примут. Конечно, это отразится на рынке кредитования в виде подъёма процентных ставок, но не настолько, чтобы сильно затормозить кредитный бизнес в России», — резюмировал Абелев.

Ранее Центробанк рекомендовал российским банкам и микрофинансовым организациям предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы.

Замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в беседе с «Радио 1» рассказал, можно ли улучшить кредитную историю.

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