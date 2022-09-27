«Газпром экспорт»: самым сложным месяцем для газовых хранилищ ЕС станет январь

Самым сложным месяцем для Евросоюза станет январь, заявили в «Газпром экспорте».

«Наиболее сложным зимним месяцем станет январь, когда пики потребления устойчиво превышают 1,8 млрд кубометров в сутки», — приводит сообщение РИА Новости.

В компании отметили, что мощности европейских ПХГ исторически обладали потенциалом для покрытия этих пиков, однако усомнились в их способности справиться с этой задачей в настоящее время с учётом сокращения поставок трубопроводного газа из России.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что у Будапешта достаточно запасов газа в хранилищах, но для ряда стран Европы пережить зиму без российского газа будет невозможно.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.