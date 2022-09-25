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Германская RWE сообщила, что договорилась с ADNOC о поставках природного газа из ОАЭ

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Германская энергетическая компания RWE заявила, что договорилась с нефтегазовой компанией Абу-Даби ADNOC о поставках СПГ в ФРГ.
Германская RWE сообщила, что договорилась с ADNOC о поставках природного газа из ОАЭ
  • AP

«Подписан Меморандум о взаимопонимании между RWE и ADNOC по многолетним поставкам СПГ», — говорится в сообщении на сайте RWE.

Ожидается, что первая коммерческая партия сжиженного газа должна прибыть в Германию в конце декабря.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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