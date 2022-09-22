Тинькофф Банк ограничил входящие SWIFT-переводы тремя странами
Как заявили в «Тинькофф», SWIFT-переводы, отправленные из других государств, не будут зачисляться.
Отмечается, что во время оформления перевода отправитель должен будет указать реквизиты счёта в Тинькофф Банке, а также реквизиты банка-корреспондента.
Ранее сообщалось, что Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте.
До этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк рассчитывает на создание в России в течение ближайшего года эффективной системы, которая компенсирует отключение от SWIFT.