Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте

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Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах.
Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте
  • РИА Новости

В банке заявили, что долгое время боролись за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платёжной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег. 

«Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнёры выполняли свою часть договорённостей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк рассчитывает на создание в России в течение ближайшего года эффективной системы, которая компенсирует отключение от SWIFT.

Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT.

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