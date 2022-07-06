Тинькофф Банк до 1 октября прекратит проводить исходящие SWIFT-переводы в валюте, в том числе в долларах.

В банке заявили, что долгое время боролись за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платёжной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег.

«Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнёры выполняли свою часть договорённостей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк рассчитывает на создание в России в течение ближайшего года эффективной системы, которая компенсирует отключение от SWIFT.

Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT.