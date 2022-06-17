Греф выразил надежду на создание в России системы для компенсации отключения от SWIFT

Сбербанк рассчитывает на создание в России в течение ближайшего года эффективной системы, которая компенсирует отключение от SWIFT. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» глава банка Герман Греф.

«Мы сейчас работаем над созданием альтернативной системы платежей... что касается международных платежей, то мы сейчас в процессе строительства новой платёжной инфраструктуры, альтернативы SWIFT, и я думаю, что в течение ближайшего года мы создадим достаточно эффективную систему, которая полностью компенсирует платёжную систему SWIFT», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT.

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT отключение ряда российских банков от SWIFT.