Экономист Гинько рассказал о последствиях отключения от SWIFT Сбербанка, РСХБ и МКБ

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка (РСХБ) и Московского кредитного банка (МКБ) с 14 июня.

По словам экономиста, к действиям недружественных стран велась подготовка.

«Отключение от SWIFT — это только часть той атаки, которая производится странами Запада в отношении России. Мы готовы к любым мерам, и на клиентах банков это не скажется никак», — объяснил Гинько.

Он отметил, что Россия надеялась на «более рациональный и здравый подход».

«Если они сходят с ума, то нам не нужно вслед за ними сходить с ума. Отключение мешает зарабатывать тем странам, кто поставляет в нашу страну товары, плюс ещё это нарушает экспортные поставки. Происходит ещё больший удар по логистике», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России отключает Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT во вторник, 14 июня.