военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Додик заявил о готовности перейти к оплате газа на условиях «Газпрома»

Короткая ссылка
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик заявил, что Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет «Газпром».
Додик заявил о готовности перейти к оплате газа на условиях «Газпрома»
  • РИА Новости

«Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит «Газпром», — заявил он в интервью РИА Новости.

Додик отметил, что ранее оплата осуществлялась в евро или долларах.

«Но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договорённостей с «Газпромом» мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут», — пояснил он.

Додик также заявил о важности продолжения торговли по ценам, которые были согласованы с «Газпромом».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания поставляет и продолжит поставлять газ в Республику Сербскую по цене действующего контракта без корректировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить