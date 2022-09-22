Додик заявил о готовности перейти к оплате газа на условиях «Газпрома»

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик заявил, что Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет «Газпром».

«Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит «Газпром», — заявил он в интервью РИА Новости.

Додик отметил, что ранее оплата осуществлялась в евро или долларах.

«Но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договорённостей с «Газпромом» мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут», — пояснил он.

Додик также заявил о важности продолжения торговли по ценам, которые были согласованы с «Газпромом».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания поставляет и продолжит поставлять газ в Республику Сербскую по цене действующего контракта без корректировок.