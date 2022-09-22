Додик заявил о готовности перейти к оплате газа на условиях «Газпрома»
- РИА Новости
«Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит «Газпром», — заявил он в интервью РИА Новости.
Додик отметил, что ранее оплата осуществлялась в евро или долларах.
«Но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договорённостей с «Газпромом» мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут», — пояснил он.
Додик также заявил о важности продолжения торговли по ценам, которые были согласованы с «Газпромом».
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания поставляет и продолжит поставлять газ в Республику Сербскую по цене действующего контракта без корректировок.