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«Газпром» продолжит поставку газа в Республику Сербскую по цене действующего контракта

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«Газпром» поставляет и продолжит поставлять газ в Республику Сербскую по цене действующего контракта без корректировок, заявил глава компании Алексей Миллер.
«Газпром» продолжит поставку газа в Республику Сербскую по цене действующего контракта
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Газпром» поставляет сейчас и будет продолжать поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объёмах по ценам действующего контракта без корректировок по текущей конъюнктуре рынка», — цитирует его ТАСС.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что стране удалось избежать катастрофы благодаря своевременной закупке российского газа.

Директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович подчеркнул, что республика обеспечила практически полностью резервы газа на предстоящий отопительный сезон.

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