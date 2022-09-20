Мишустин заявил о завершении работы правительства над проектом бюджета на три года

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на 2023—2025 годы.

Об этом он сказал на заседании комиссии правительства по бюджетным проектировкам.

«Мы завершаем подготовку проекта федерального бюджета на трёхлетку», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что 20 сентября планируется обсудить весь пакет документов, которые в итоге российское правительство направит в Госдуму вместе с основным финансовым законом.

Ранее президент России Владимир Путин поручил контролировать устойчивость и сбалансированность федерального бюджета на ближайшие три года.