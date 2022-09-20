Мишустин заявил о завершении работы правительства над проектом бюджета на три года
Об этом он сказал на заседании комиссии правительства по бюджетным проектировкам.
«Мы завершаем подготовку проекта федерального бюджета на трёхлетку», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что 20 сентября планируется обсудить весь пакет документов, которые в итоге российское правительство направит в Госдуму вместе с основным финансовым законом.
Ранее президент России Владимир Путин поручил контролировать устойчивость и сбалансированность федерального бюджета на ближайшие три года.