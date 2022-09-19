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Мантуров предложил поддерживать развитие альтернативных продуктов из растительного белка

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Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров выразил мнение, что в России нужно поддерживать развитие альтернативных продуктов из растительного белка. Он также признался, что пока ещё адаптируется к новым предложениям производителей, среди которых и блюда с использованием концентрата личинки мух чёрной львинки.

Об этом сообщает РБК.

«Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки чёрной львинки, и мы, как я сказал, здесь идём в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и чёрная львинка может «зайти». Но нужно постараться», — сказал Мантуров на сессии выставки Innofood в Сочи.

Министр поделился впечатлениями от растительного мяса: по его словам, «отличить от натурального мяса очень сложно», хотя потребители и относятся к подобным продуктам осторожно.

В апреле в российской Национальной мясной ассоциации назвали незначительным влияние санкций на отрасль.

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