Судно из США доставило 100 млн кубометров газа для Чехии на СПГ-терминал в Нидерландах
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ČEZ Роман Газдик.
«Танкер доставил для Чехии первые 100 млн кубометров газа точно по графику, до конца года мы ожидаем ещё семь судов. Всего Чехия арендует треть этого СПГ-терминала, что составляет 3 млрд кубометров газа», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.
Газдик отметил, что эти запасы покроют треть годового потребления газа в республике.
«В целом для их доставки потребуется 30 рейсов танкеров, при этом газ будет покупаться по спотовым ценам», — сказал он.
Агентство обращает внимание, что годовое потребление газа в Чехии составляет примерно 9 млрд куб. м.
Аналитик в области энергетики компании ENA Владимир Штепан ранее выразил уверенность, что Чехии необходимо самостоятельно договориться с «Газпромом» о дальнейших поставках газа из России, чтобы избежать проблем в будущем.