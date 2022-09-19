Судно из США доставило 100 млн кубометров газа для Чехии на СПГ-терминал в Нидерландах

Первое судно из США доставило на плавучий терминал у голландского города Эмсхавена 100 млн куб. м сжиженного природного газа. Треть этого терминала арендовала для Чехии энергетическая компания ČEZ, СПГ предназначен для республики.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ČEZ Роман Газдик.

«Танкер доставил для Чехии первые 100 млн кубометров газа точно по графику, до конца года мы ожидаем ещё семь судов. Всего Чехия арендует треть этого СПГ-терминала, что составляет 3 млрд кубометров газа», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Газдик отметил, что эти запасы покроют треть годового потребления газа в республике.

«В целом для их доставки потребуется 30 рейсов танкеров, при этом газ будет покупаться по спотовым ценам», — сказал он.

Агентство обращает внимание, что годовое потребление газа в Чехии составляет примерно 9 млрд куб. м.

Аналитик в области энергетики компании ENA Владимир Штепан ранее выразил уверенность, что Чехии необходимо самостоятельно договориться с «Газпромом» о дальнейших поставках газа из России, чтобы избежать проблем в будущем.