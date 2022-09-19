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Мантуров заявил об отсутствии планов распространять параллельный импорт на продукты

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что продукты питания не планируется разрешать к параллельному импорту.
Мантуров заявил об отсутствии планов распространять параллельный импорт на продукты
  • РИА Новости

«По продуктам питания у нас дефицита точно нет», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о планах включения продуктов питания в перечень параллельного импорта.

Ранее Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что объём параллельного импорта в 2022 году прогнозируется на уровне $20 млрд.

7 сентября Мантуров также сообщал, что механизм параллельного импорта будет продлён на весь 2023 год.

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