Мантуров заявил об отсутствии планов распространять параллельный импорт на продукты
- РИА Новости
«По продуктам питания у нас дефицита точно нет», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом он ответил на вопрос о планах включения продуктов питания в перечень параллельного импорта.
Ранее Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что объём параллельного импорта в 2022 году прогнозируется на уровне $20 млрд.
7 сентября Мантуров также сообщал, что механизм параллельного импорта будет продлён на весь 2023 год.