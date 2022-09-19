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Мантуров: объём параллельного импорта в 2022 году прогнозируется на уровне $20 млрд

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что объём параллельного импорта в 2022 году прогнозируется на уровне $20 млрд.

«Мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее $20 млрд», — заявил Мантуров в интервью «Известиям».

Он рассказал, что, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, с начала работы механизма параллельного импорта 17 мая в Россию завезли товаров почти на $9,4 млрд.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что в Россию по параллельному импорту завезли более 1,3 млн т товаров.

Мантуров также сообщал, что механизм параллельного импорта будет продлён на весь 2023 год.

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