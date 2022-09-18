Трамп спрогнозировал двукратный рост цен на бензин в США после выборов в конгресс в ноябре

Экс-президент США Дональд Трамп допустил двукратный рост цен на бензин после проведения промежуточных выборов в конгресс в ноябре.

Об этом информирует РИА Новости.

Трамп отметил, что нынешний президент США Джо Байден использует стратегические резервы страны для снижения цен на нефть.

«А сразу после выборов они удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить», — заявил он.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

При этом в Минфине США подчеркнули, что Соединённые Штаты не станут покупать российскую нефть после введения потолка цен на неё.