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Repubblica: Алжир поставит Италии только 20% от обещанного дополнительного объёма газа

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Алжир сможет в ноябре экспортировать в Италию только 20% от обещанного дополнительного объёма газа. Об этом сообщила газета La Repubblica.

По данным издания, Италия получит около 200 млн куб. м вместо 1 млрд куб. м дополнительного объёма газа.

Отмечается, что средний объём поставок газа из Алжира в Италию ранее составлял от 20 млрд до 22 млрд куб. м в год.

Ранее аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов в беседе с НСН высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС.

Заместитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев назвал факторы роста цен на газ в Европе.

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