Экономист Кондратьев назвал факторы роста цен на газ в Европе

Заместитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев назвал факторы роста цен на газ в Европе.

«В данном случае на рост котировок повлияли два фактора. Первый — информация о возможном серьёзном похолодании в Европе, вплоть до заморозков», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, второй фактор — снижение выработок электроэнергии на ветряных электростанциях.

«Сейчас на «ветряках» производится около 10% всей электроэнергии в ЕС. Падение выработки также приводит к росту цен на газ», — пояснил он.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переводе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.