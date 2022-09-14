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Страны-кредиторы дали Украине отсрочку по долговым выплатам до конца 2023 года

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Страны — кредиторы Украины одобрили отсрочку с обслуживанием суверенного долга Украины до конца 2023 года, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
Страны-кредиторы дали Украине отсрочку по долговым выплатам до конца 2023 года
  • AP
  • © Paul Sancya

«Представители группы кредиторов Украины и правительства Украины провели виртуальное совещание... для заключения меморандума о взаимопонимании с целью реализации приостановки обслуживания долга», — говорится в сообщении на сайте американского Минфина.

Отмечается, что отсрочка по долговым выплатам позволит Киеву увеличить социальные, медицинские и экономические расходы в условиях проводимой на территории страны российской спецоперации.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительную финансовую помощь в объёме €5 млрд.

В июле группа кредиторов Украины поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания госдолга с 1 августа до конца 2023 года.

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