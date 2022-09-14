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Премьер Франции сообщила о заполненности газовых хранилищ страны на 95%

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что газовые хранилища страны заполнены на 95%.
Премьер Франции сообщила о заполненности газовых хранилищ страны на 95%
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Мы к настоящему моменту заполнили наши газохранилища на 95%», — приводит её слова ТАСС.

Борн напомнила, что власти Франции приняли меры для того, чтобы избежать нехватки газа зимой. 

Ранее Еврокомиссия предложила снизить электропотребление в Евросоюзе на 10% до 31 марта 2023 года и на 5% в часы пикового потребления.

Журналист Лайонел Лорен в статье для Bloomberg заявил, что Урсула фон дер Ляйен должна «чётко и ясно» предупредить европейцев о трудностях будущей зимы.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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