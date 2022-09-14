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Мишустин заявил о намерении Запада продолжать выдавливать Россию с рынков сбыта

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении Запада продолжать выдавливать Россию с рынков сбыта.
Мишустин заявил о намерении Запада продолжать выдавливать Россию с рынков сбыта
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом он сказал во время совещания, касающегося проекта российского федерального бюджета.

«Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось исключить нашу страну из глобальной экономики», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Мишустин отметил, что соответствующие попытки уже привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, опасениям относительно того, как пройдёт ближайшая зима.

«Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах», — заявил премьер.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что России объявлена тотальная война, она ведётся во всех сферах.

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