WSJ: остановка «Северного потока» вызвала «потрясение» Евросоюза
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Отмечается, что рост стоимости энергоресурсов вынудил европейские страны в срочном порядке придумывать планы по борьбе с энергокризисом и смягчению последствий роста цен на энергоносители.
Это приводит к ускоренному росту инфляции в государствах, увеличению безработицы и обнищанию граждан ЕС, говорится в материале.
Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.