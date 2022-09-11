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WSJ: остановка «Северного потока» вызвала «потрясение» Евросоюза

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Остановка поставок по газопроводу «Северный поток» вызвала «потрясение» стран Евросоюза. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
WSJ: остановка «Северного потока» вызвала «потрясение» Евросоюза
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Отмечается, что рост стоимости энергоресурсов вынудил европейские страны в срочном порядке придумывать планы по борьбе с энергокризисом и смягчению последствий роста цен на энергоносители.

Это приводит к ускоренному росту инфляции в государствах, увеличению безработицы и обнищанию граждан ЕС, говорится в материале.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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