WSJ: остановка «Северного потока» вызвала «потрясение» Евросоюза

Остановка поставок по газопроводу «Северный поток» вызвала «потрясение» стран Евросоюза. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что рост стоимости энергоресурсов вынудил европейские страны в срочном порядке придумывать планы по борьбе с энергокризисом и смягчению последствий роста цен на энергоносители.

Это приводит к ускоренному росту инфляции в государствах, увеличению безработицы и обнищанию граждан ЕС, говорится в материале.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.