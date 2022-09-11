«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,4 млн кубометров
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Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 11 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — цитирует его РИА Новости.
Ранее украинский «Нафтогаз» заявил о новом иске против «Газпрома» с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины.