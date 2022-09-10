The Telegraph: ЕС не стал вводить потолок цен на газ из России после ультиматума Путина
- РИА Новости
«Министры Евросоюза не стали ограничивать цены на российский газ после предупреждения Владимира Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», — пишет он.
Рис отметил, что министры энергетики стран Евросоюза согласились воздействовать на энергетические гиганты и обеспечить помощь компаниям, которые оказались под ударом из-за нестабильности рынков.
Ранее Путин заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен Запада.
Позднее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ.