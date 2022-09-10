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The Telegraph: ЕС не стал вводить потолок цен на газ из России после ультиматума Путина

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Министры энергетики не стали вводить ограничения на цену российского газа после ультиматума президента России Владимира Путина. Об этом сообщил журналист Том Рис в статье для издания The Telegraph.
The Telegraph: ЕС не стал вводить потолок цен на газ из России после ультиматума Путина
  • РИА Новости

«Министры Евросоюза не стали ограничивать цены на российский газ после предупреждения Владимира Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», — пишет он.

Рис отметил, что министры энергетики стран Евросоюза согласились воздействовать на энергетические гиганты и обеспечить помощь компаниям, которые оказались под ударом из-за нестабильности рынков.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен Запада.

Позднее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ.

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