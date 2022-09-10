The Telegraph: ЕС не стал вводить потолок цен на газ из России после ультиматума Путина

Министры энергетики не стали вводить ограничения на цену российского газа после ультиматума президента России Владимира Путина. Об этом сообщил журналист Том Рис в статье для издания The Telegraph.

«Министры Евросоюза не стали ограничивать цены на российский газ после предупреждения Владимира Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», — пишет он.

Рис отметил, что министры энергетики стран Евросоюза согласились воздействовать на энергетические гиганты и обеспечить помощь компаниям, которые оказались под ударом из-за нестабильности рынков.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен Запада.

Позднее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ.