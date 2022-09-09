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В Минфине США считают, что Россия не откажется от экспорта нефти в случае ограничения цены

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Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия не откажется от экспорта нефти в случае ограничения цены.
В Минфине США считают, что Россия не откажется от экспорта нефти в случае ограничения цены
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

На видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса, Адейемо сказал, что часто слышал заявления о том, что «Россия не будет продавать нефть» по установленной цене или ниже неё и «просто откажется от экспорта».

«То, как будет установлено ограничение цены, является причиной, по которой, как мы думаем, этого не произойдёт... С точки зрения экономики, удерживать нефть просто не имеет смысла. Потолок цен создаёт явный экономический стимул продавать в рамках установленного лимита», — отметил чиновник.

Как ранее заявил российский президент Владимир Путин, решение некоторых стран ввести ограничения цен на российские энергоносители ни к чему хорошему для его инициаторов не приведёт.

Он подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен Запада.

Также Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

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