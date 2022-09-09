Минсельхоз: урожай гречихи в России в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель

Урожай гречихи в данный момент составляет 230 тыс. т, что в 2,5 раза выше показателей, зафиксированных в прошлом году. Об этом сообщили в Минсельхозе России.

«В России приступили к сбору гречихи. Её урожай на текущий момент составил уже 230 тыс. т — это в 2,5 раза больше, чем на ту же дату прошлого года», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что собственное производство гречихи покрывает полностью все потребности внутреннего российского рынка.

Ранее Минсельхоз России заявил, что российская сторона во втором полугодии готова поставить на внешние рынки до 30 млн т зерна.