Аналитик Юшков отметил «противоречивые тенденции» на рынке нефти

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT спрогнозировал, как будут меняться цены на нефть.

Эксперт подчеркнул, что на рынке нефти наблюдаются «противоречивые тенденции».

По словам специалиста, все переживали, что всё-таки состоится ядерная сделка с Ираном.

В этом случае часть санкций была бы снята с Тегерана и дополнительные объёмы иранской нефти хлынули бы на мировой рынок, пояснил собеседник RT.

«Тем не менее, как мы видим, Иран пошёл навстречу США и убрал часть своих требований, а Америка, наоборот, немножко охладела к этой сделке. Вашингтон был готов её заключать, когда нефть стоила $100—120 за баррель, что приводило к существенному подорожанию горючего в Штатах. Сейчас цены на топливо внутри США снизились и острой необходимости идти навстречу Ирану нет», — рассказал Юшков.

Он также отметил, что наблюдается «решимость» со стороны Саудовской Аравии предотвратить эту сделку.

«Поэтому сначала рынки качнулись вниз, потом немного отскочили вверх на заявлениях Саудовской Аравии. Сейчас тоже наблюдается небольшое успокоение. Обсуждается, будет ли рецессия в глобальной экономике. Если она будет, то объём промышленного производства будет меньше, перемещений будет меньше, соответственно, потребление нефти будет меньше», — рассказал аналитик.

Кроме того, специалист подчеркнул, что к концу года все ожидают повышение стоимости нефти, в частности, из-за возможности введения потолка цен странами G7 и сокращения Россией экспорта.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своим решением ввести потолок цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введённых против России.