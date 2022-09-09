Володин заявил, что введение потолка цен на газ из России станет «полом»
- РИА Новости
«То, что чиновники государств G7 называют потолком цен, будет полом», — написал Володин в Telegram.
Председатель Госдумы также отметил, что стоимость энергоресурсов будет определяться «рынком и договорными обязательствами».
Он добавил, что западная модель глобальной экономики, которая строится на колониальных принципах, «изжила себя».
Ранее Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.