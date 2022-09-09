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Володин заявил, что введение потолка цен на газ из России станет «полом»

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Своим решением ввести потолок цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введённых против России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил, что введение потолка цен на газ из России станет «полом»
  • РИА Новости

«То, что чиновники государств G7 называют потолком цен, будет полом», — написал Володин в Telegram.

Председатель Госдумы также отметил, что стоимость энергоресурсов будет определяться «рынком и договорными обязательствами».

Он добавил, что западная модель глобальной экономики, которая строится на колониальных принципах, «изжила себя». 

Ранее Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.

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