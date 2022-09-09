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Sabah: ЕС подошёл к капитуляции перед Россией по газовому вопросу

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В Евросоюзе всё ближе подходят к капитуляции перед Россией по газовому вопросу, заявил обозреватель Sabah Хасан Басри Ялчин.

«Если вы не находите решения, то сдаётесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», — заявил он.

В своём материале эксперт отметил, что из-за туманных перспектив выборов в конгресс Европа не может положиться в этом вопросе на США — в случае победы республиканской партии ЕС может остаться без поддержки вовсе.

«Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги», — добавил Ялчин.

Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб в интервью национальному радио «Первый» заявил об обрушении европейского рынка газа и электроэнергии.

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что европейский рынок энергоресурсов перестал быть премиальным.

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