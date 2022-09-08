Процедура банкротства Nord Stream 2 AG приостановлена до января 2023 года

Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG приостановлена до января 2023 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Отмечается, что суд в швейцарском Цуге продлил компании временный мораторий на выплату кредитов ещё на четыре месяца, до 10 января 2023 года.

Временным административным управляющим остаётся компания Transliq AG.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

В марте компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору с ЕС о применении Газовой директивы.