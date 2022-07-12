Суд признал частично допустимым иск Nord Stream 2 AG в отношении Газовой директивы ЕС

Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску компании Nord Stream 2 AG против Еврокомиссии о поправках к Газовой директиве ЕС.

Об этом говорится в заявлении суда.

«Суд постановил, что дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку», — приводит сообщение ТАСС.

Суд постановил, что иск об аннулировании поправок к Газовой директиве ЕС должен быть признан входящим в компетенцию суда.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

В марте компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору с ЕС о применении Газовой директивы.