Депутат Белик: западные страны занимаются экономическим популизмом

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT поддержал заявление президента России Владимира Путина, который назвал глупостью идею западных стран ограничить цены на газ из России.

«Западные страны занимаются экономическим популизмом, который не имеет ничего общего с реальным положением дел», — заявил парламентарий.

Он также считает, что санкционная политика в отношении России вышла «из-под контроля коллективного Запада».

«Теперь для нивелирования последствий, от которых лихорадит всю Европу, в преддверии предстоящей зимы Еврокомиссия старается найти механизм, как решить свои проблемы», — уточнил депутат.

Белик добавил, что предлагаемые Западом сценарии могут оказать негативное влияние на сами страны Европы.

«Может свестись к тому, что поставки газа вообще будут ограничены», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин назвал глупостью идею западных стран ограничить цены на газ из России.

В Европейском союзе на технической встрече 7 сентября обсудят предложения о введении потолка цен на газ из России.