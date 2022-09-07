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Депутат Белик: западные страны занимаются экономическим популизмом

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT поддержал заявление президента России Владимира Путина, который назвал глупостью идею западных стран ограничить цены на газ из России.
Депутат Белик: западные страны занимаются экономическим популизмом
  • Gettyimages.ru
  • © Bill Varie

«Западные страны занимаются экономическим популизмом, который не имеет ничего общего с реальным положением дел», — заявил парламентарий.

Он также считает, что санкционная политика в отношении России вышла «из-под контроля коллективного Запада».

«Теперь для нивелирования последствий, от которых лихорадит всю Европу, в преддверии предстоящей зимы Еврокомиссия старается найти механизм, как решить свои проблемы», — уточнил депутат.

Белик добавил, что предлагаемые Западом сценарии могут оказать негативное влияние на сами страны Европы.

«Может свестись к тому, что поставки газа вообще будут ограничены», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин назвал глупостью идею западных стран ограничить цены на газ из России.

В Европейском союзе на технической встрече 7 сентября обсудят предложения о введении потолка цен на газ из России.

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