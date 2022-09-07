Власти Мьянмы сообщили о начале закупок нефтепродуктов у России

Мьянма начала закупку российских нефтепродуктов, через несколько дней получит первую поставку дизельного топлива. Об этом в интервью РИА Новости заявил премьер-министр и глава Государственного административного совета страны Мин Аун Хлайн.

«Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России», — заявил Мин Аун Хлайн.

Он также отметил готовность Мьянмы платить за поставки российской нефти в рублях.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с «Радио 1» выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.