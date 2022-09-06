Песков: ВВП России по итогам года сократится более чем на 2%

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам года сократится более чем на 2%, при этом прогнозировалось большее падение.

«У нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года», — приводит его слова ТАСС.

Также Песков заявил, что сейчас есть повод для умеренного оптимизма.

Он отметил, что проводится «достаточно титаническая работа» с целью стабилизации экономики на фоне враждебных действий по отношению к России со стороны стран Запада.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона давно адаптировалась к существованию в условиях санкций.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.