военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Песков: ВВП России по итогам года сократится более чем на 2%

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам года сократится более чем на 2%, при этом прогнозировалось большее падение.
Песков: ВВП России по итогам года сократится более чем на 2%
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«У нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года», — приводит его слова ТАСС.

Также Песков заявил, что сейчас есть повод для умеренного оптимизма. 

Он отметил, что проводится «достаточно титаническая работа» с целью стабилизации экономики на фоне враждебных действий по отношению к России со стороны стран Запада.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона давно адаптировалась к существованию в условиях санкций.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить