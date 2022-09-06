Песков: ВВП России по итогам года сократится более чем на 2%
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«У нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года», — приводит его слова ТАСС.
Также Песков заявил, что сейчас есть повод для умеренного оптимизма.
Он отметил, что проводится «достаточно титаническая работа» с целью стабилизации экономики на фоне враждебных действий по отношению к России со стороны стран Запада.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона давно адаптировалась к существованию в условиях санкций.
В июне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики в условиях санкций.