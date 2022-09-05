«Улица Дальнего Востока» представила павильоны из 11 регионов участникам ВЭФ
- РИА Новости
Об этом пишет vostokmedia.com.
Посетивший выставку полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев среди прочего отметил, что в регионе развиваются более 2,7 тыс. инвестиционных проектов. На данный момент существуют около 120 тыс. рабочих мест.
В павильонах представили гастрономические особенности регионов. Открыты также и отраслевые павильоны, посвящённые темам спорта, природных богатств и экологии региона, туризма и культуры коренных малых народов.
Наряду с этим стало известно, что в рамках ВЭФ подписано соглашение о строительстве в 2023 году в Якутии мусоросортировочной станции. Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на данные корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Мощность станции будет составлять 150 тыс. т. Планируемый объём инвестиций — порядка 2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в рамках деловой программы Восточного экономического форума пройдёт конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.