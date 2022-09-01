военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В рамках ВЭФ пройдёт конференция АТЭС

Короткая ссылка
В рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдёт конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
В рамках ВЭФ пройдёт конференция АТЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Фонда «Росконгресс».

Участники конференции АТЭС обсудят вопросы глобального образования в постпандемийном мире.

«Конференция, традиционно проводимая в Дальневосточном федеральном университете, стала надёжной площадкой для обсуждения тенденций и проблем развития регионального академического и научного сообществ, а также предложила концептуальную основу для разработки стратегий», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО выступит экологическим партнёром ВЭФ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить