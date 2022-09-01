В рамках ВЭФ пройдёт конференция АТЭС

В рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдёт конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Фонда «Росконгресс».

Участники конференции АТЭС обсудят вопросы глобального образования в постпандемийном мире.

«Конференция, традиционно проводимая в Дальневосточном федеральном университете, стала надёжной площадкой для обсуждения тенденций и проблем развития регионального академического и научного сообществ, а также предложила концептуальную основу для разработки стратегий», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ-2022 Антон Кобяков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО выступит экологическим партнёром ВЭФ-2022.