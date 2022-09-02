В ЕК заявили о планах ввести лимит цен на российскую нефть во всех странах Евросоюза
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По его словам, страны G7 планируют создать глобальную коалицию для окончательной доработки уровня ценового лимита и его совместной реализации.
«Комиссия будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди наших 27 государств-членов для введения этой меры в ЕС», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.
Джентилони добавил, что целью Еврокомиссии является достижение этого в соответствии со сроками в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС.
«То есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов», — уточнил он.
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.
В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.
Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.