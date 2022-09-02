В ЕК заявили о планах ввести лимит цен на российскую нефть во всех странах Евросоюза

Еврокомиссия будет работать со странами ЕС, чтобы лимит цен на российскую нефть был введён во всех странах Евросоюза, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

По его словам, страны G7 планируют создать глобальную коалицию для окончательной доработки уровня ценового лимита и его совместной реализации.

«Комиссия будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди наших 27 государств-членов для введения этой меры в ЕС», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.

Джентилони добавил, что целью Еврокомиссии является достижение этого в соответствии со сроками в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС.

«То есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов», — уточнил он.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.

В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.