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В ЕК заявили о планах ввести лимит цен на российскую нефть во всех странах Евросоюза

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Еврокомиссия будет работать со странами ЕС, чтобы лимит цен на российскую нефть был введён во всех странах Евросоюза, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
В ЕК заявили о планах ввести лимит цен на российскую нефть во всех странах Евросоюза
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

По его словам, страны G7 планируют создать глобальную коалицию для окончательной доработки уровня ценового лимита и его совместной реализации.

«Комиссия будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди наших 27 государств-членов для введения этой меры в ЕС», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.

Джентилони добавил, что целью Еврокомиссии является достижение этого в соответствии со сроками в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС.

«То есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов», — уточнил он.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России.

В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

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