Аналитик Митрахович рассказал о влияющих на нефтяные цены факторах

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ценами на нефть.

Аналитик отметил, что, поскольку цены на нефть волатильные, всегда есть вероятность их движения в обе стороны и проще перечислить факторы, влияющие на установление цены в ближайшее время.

«На снижение цены могут повлиять факторы опасения глобальной рецессии и локдауна в Китае. Потому что, условно говоря, один локдаун в Шанхае означает снижение потребления нефти на 1 млн баррелей в сутки. А на увеличение цены может повлиять попытка Запада полноценно установить предельные цены на российскую нефть. Что вызовет отказ российских компаний от поставок российской нефти тем странам, которые пытаются установить предельную цену. Тогда возникнет дефицит, а это, в свою очередь, может поднять цены. Это основные факторы, которые важны на текущий момент», — объяснил Митрахович.

Он также напомнил, что сегодня страны «Большой семёрки» должны объявить о возможных инициативах относительно введения предельных цен на российскую нефть.

«Если они попытаются сегодня объявить что-то конкретное, что они жёстко будут что-то делать, значит, начнётся паника на рынке и цена будет расти. Если же они отделаются заявлениями о том, что в будущем будут попытки ограничения российской торговли, тогда цена, скорее всего, останется на текущем уровне», — заключил эксперт.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министры финансов G7 2 сентября представят одобрение плана по установлению потолка цен на российскую нефть.