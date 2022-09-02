Норвежская компания Equinor полностью завершила уход из России

Норвежская нефтегазовая группа Equinor вышла из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП), тем самым полностью завершив свой уход из России.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе компании.

«25 мая 2022 года Equinor объявила о выходе из четырёх совместных предприятий с «Роснефтью», а также о подписании соглашения о выходе из Харьягинского СРП. Equinor теперь может подтвердить, что полный выход из Харьяги также завершён», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что после ухода компании из Харьяги у Equinor не осталось ни активов, ни проектов в России.

Ранее Equinor объявила о выходе из совместных предприятий в России и прекращении новых инвестиций в Россию.