Норвежская компания Equinor полностью завершила уход из России
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Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе компании.
«25 мая 2022 года Equinor объявила о выходе из четырёх совместных предприятий с «Роснефтью», а также о подписании соглашения о выходе из Харьягинского СРП. Equinor теперь может подтвердить, что полный выход из Харьяги также завершён», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что после ухода компании из Харьяги у Equinor не осталось ни активов, ни проектов в России.
Ранее Equinor объявила о выходе из совместных предприятий в России и прекращении новых инвестиций в Россию.