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Аналитик Беляев прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть

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Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть.
Аналитик Беляев прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть
  • Gettyimages.ru

«Между собой они могут договориться, что выше определённых цен они ничего покупать не будут, вот и всё. Но мы понимаем, что, кроме стран «семёрки», ещё существует в мире примерно 190 государств, которые в G7 не входят», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам аналитика, у России есть другие рынки сбыта, например Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам и Турция.

«Если Запад установит какие-то предельные цены на закупки из России, то у нас есть куда переключить наши поставки нефти, если там цены будут более приемлемыми», — добавил Беляев.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что министры финансов G7 2 сентября представят одобрение плана по установлению потолка цен на российскую нефть.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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