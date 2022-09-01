Аналитик Беляев прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть

Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть.

«Между собой они могут договориться, что выше определённых цен они ничего покупать не будут, вот и всё. Но мы понимаем, что, кроме стран «семёрки», ещё существует в мире примерно 190 государств, которые в G7 не входят», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам аналитика, у России есть другие рынки сбыта, например Индия, Китай, Индонезия, Вьетнам и Турция.

«Если Запад установит какие-то предельные цены на закупки из России, то у нас есть куда переключить наши поставки нефти, если там цены будут более приемлемыми», — добавил Беляев.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что министры финансов G7 2 сентября представят одобрение плана по установлению потолка цен на российскую нефть.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.