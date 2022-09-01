В ГД поддержали слова Новака о прекращении поставок нефти при введении ценовых ограничений

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера России Александра Новака о том, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые введут ограничения цен на российскую нефть.

«Мы не готовы продавать свои энергоресурсы на условиях, которые нам будет кто-то диктовать. Они должны это понимать, такого не будет никогда», — заявил Ананских.

Кроме того, он отметил, что западные страны, которые рассматривают возможность введения ограничения цен на российскую нефть, «всё меньше и меньше думают головой».

«И всё меньше и меньше думают о своих гражданах и своей экономике. Поэтому загадывать сложно», — добавил парламентарий.

При этом, по мнению депутата, ситуация может измениться. Он допустил, что западные политики всё-таки начнут задумываться о состоянии экономик своих стран, промышленности, а также гражданах.

«Найдутся светлые головы, которые отменят санкции», — заключил собеседник RT.

Ранее Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые введут ограничения цен на российскую нефть.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США считают установление предельной цены на российскую нефть наиболее эффективным способом снизить доходы России от экспорта энергоносителей.

Также сообщалось, что страны G7 обсудят 2 сентября инициативу ограничения цен на российскую нефть.