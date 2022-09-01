Компания Shell отказалась участвовать в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»

Англо-нидерландская Shell отказалась участвовать в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» и сообщила об этом российскому правительству.

«Shell не будет участвовать в новой компании, созданной по распоряжению правительства России в качестве оператора СПГ-проекта «Сахалин-2». Мы уведомили федеральное правительство России и наших партнёров по компании Sakhalin Energy Investment, что мы не будем получать долю в новом юрлице и оставляем за собой все наши юридические права», — цитирует заявление компании ТАСС.

В апреле газета Financial Times сообщала, что британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell дала начало процессу «болезненного выхода» из российского энергетического проекта «Сахалин-2».

Позже стало известно, что ЛУКОЙЛ покупает «дочку» Shell в России, которая владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов.