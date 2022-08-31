военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Siemens Energy заявили, что не участвуют в техработах на «Северном потоке»

Короткая ссылка
В компании Siemens Energy заявили, что не участвуют в технических работах на трубопроводе «Северный поток», о которых объявил «Газпром».
В Siemens Energy заявили, что не участвуют в техработах на «Северном потоке»
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Reuters со ссылкой на заявление компании. 

При этом в Siemens Energy заявили о готовности специалистов компании проконсультировать «Газпром», если это будет необходимо.

Ранее «Газпром» объявил, что поставка газа по «Северному потоку» прекращена, сегодня начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.

До этого сообщалось, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить