В Siemens Energy заявили, что не участвуют в техработах на «Северном потоке»

В компании Siemens Energy заявили, что не участвуют в технических работах на трубопроводе «Северный поток», о которых объявил «Газпром».

Об этом информирует Reuters со ссылкой на заявление компании.

При этом в Siemens Energy заявили о готовности специалистов компании проконсультировать «Газпром», если это будет необходимо.

Ранее «Газпром» объявил, что поставка газа по «Северному потоку» прекращена, сегодня начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате.

До этого сообщалось, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания.