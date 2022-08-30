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Challenges: «Газпром» уведомил французскую компанию Engie о сокращении поставок газа

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Французская компания Engie получила уведомление от «Газпрома» о сокращении поставок газа со вторника. Об этом сообщило издание Challenges.
Challenges: «Газпром» уведомил французскую компанию Engie о сокращении поставок газа
  • Gettyimages.ru

Как говорится в материале, причиной снижения поставок стали разногласия между сторонами по реализации контрактов.

В Engie напомнили, что с момента эскалации конфликта на Украине «Газпром» значительно сократил поставки газа.

Глава комиссии по регулированию энергетики Эммануэль Варгон подчеркнула, что стратегические запасы газа во Франции заполнены примерно на 91%.

Ранее глава энергоконцерна Engie Жан-Пьер Кламадье рассказал о последствиях отказа от газа из России.

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