Challenges: «Газпром» уведомил французскую компанию Engie о сокращении поставок газа

Французская компания Engie получила уведомление от «Газпрома» о сокращении поставок газа со вторника. Об этом сообщило издание Challenges.

Как говорится в материале, причиной снижения поставок стали разногласия между сторонами по реализации контрактов.

В Engie напомнили, что с момента эскалации конфликта на Украине «Газпром» значительно сократил поставки газа.

Глава комиссии по регулированию энергетики Эммануэль Варгон подчеркнула, что стратегические запасы газа во Франции заполнены примерно на 91%.

Ранее глава энергоконцерна Engie Жан-Пьер Кламадье рассказал о последствиях отказа от газа из России.