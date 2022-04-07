Глава французского энергоконцерна ENGIE рассказал о последствиях отказа от газа из России

Глава французского энергоконцерна ENGIE Жан-Пьер Кламадье в эфире BFM заявил, что отказ от российского газа оказал бы «масштабное воздействие» на экономику ЕС, в особенности на промышленность.

«Если поставки газа из России прекратятся, мы могли бы найти замену для половины импорта в короткой перспективе, но остальную часть пришлось бы компенсировать сокращением потребления, в особенности в промышленных секторах», — цитирует его ТАСС.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире RT заявила, что постепенный отказ от российских энергоресурсов в Германии займёт минимум пять лет.

Также она отметила, что европейские официальные лица делают лишь громкие политические заявления об энергетическом партнёрстве, например, с ОАЭ или Катаром, но «соответствующих контрактов нет».