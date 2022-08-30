Миллер обсудил с президентом Туркменистана вопросы продажи туркменского газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обсудили вопросы поставок в Россию туркменского природного газа.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

«Наша страна, обладающая внушительным углеводородным потенциалом, нацелена на поступательное развитие взаимовыгодных связей с зарубежными партнёрами на таком стратегическом направлении, как топливно-энергетический комплекс», — заявил Бердымухамедов.

По его словам, Туркменистан нацелен на коренную модернизацию национального ТЭК и активное внедрение в работу передовых технологий и инновационных разработок.

Ранее Миллер встретился с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым и белорусским министром энергетики Виктором Каранкевичем и обсудил вопросы поставок газа в республику.